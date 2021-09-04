Он уверен, что партия наберет достаточное количество голосов избирателей на сентябрьских выборах, чтобы сохранить большинство в Госдуме и законодательных собраниях субъектов страны.

Цуров напомнил, что 2 сентября в Москве прошел круглый стол «Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов».

«Сейчас, перед финальным этапом выборов 2021 года, для нас важно проанализировать какие цифры партии получали в прошлые избирательные кампании. По данным ВЦИОМ в 2011 и 2016 годы выборов в Госдуму «Единая Россия» получала от 46,5% до 47%.У КПРФ и «Справедливой России» же наблюдалась нисходящая динамика — от 18,7% до 14,7% у КПРФ, а у «Справедливой России» показатели снизились от 17,3% в 2011 году до 8,2% в 2016-м», — сказал депутат.

По его словам, наиболее интересно наблюдать динамику региональных избирательных компаний. По данным избирательной комиссии Ингушетии на выборах в парламент республики в 2016 году партия «Единая Россия» получила 75,94% голосов, что говорит о безоговорочном доверии населения партии.

«Эти цифры имеют тенденцию сохраниться на этих региональных и думских выборах, так как «Единая Россия» стремится к сохранению своих мест в парламенте. Другие же партии, такие, как например КПРФ могут находиться на нисходящей позиции. Тут, несомненно, сыграла роль агитационная предвыборная политика, проводимая посредством интернета по регионам и стране. Также, свою роль должна сыграть позиция, которую «Единая Россия» выстраивает два года — это народная программа», — отметил кандидат в депутаты Народного собрания региона Цуров.