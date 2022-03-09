Мошенничество

Подозреваемый в махинациях с кредитами на 1, 2 млн руб. явился с повинной в полицию в Ингушетии

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Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревался в крупном мошенничестве, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«В полицию с повинной явился бывший управляющий офиса одной из частных кредитных организаций, подозреваемый делу по ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере)», — сказал собеседник издания.

По его словам, он признался, что в мае, октябре и ноябре 2011 года он незаконно оформил на чужие имена четыре кредитных договора, получив по каждому из них по 300 тысяч рублей.

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