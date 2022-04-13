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Подведены итоги деятельности общественного совета МВД по Ингушетии за I квартал

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При участии министра внутренних дел по Ингушетии генерал-лейтенанта Михаила Коробкина подведены итоги деятельности общественного совета МВД за I квартал текущего года.

Председатель общественного совета Муса Гадиев сообщил, что организацией за отчетный период проведено 29 мероприятий.

В ходе встречи министр подчеркнул значимость работы общественного совета, отметив, что эпидемиологическая ситуация и изменившаяся геополитическая обстановка внесли свои коррективы в формат проводимых мероприятий.

«В настоящее время особенно важно тесное и эффективное взаимодействие полиции с институтами гражданского общества, поиск новых форм и методов совместной работы», — цитирует Коробкина пресс-служба МВД по региону.

Министр и общественники обсудили ряд важных вопросов, в том числе поиск возможностей освещения деятельности правоохранителей на новых площадках, расширение практики встреч с гражданами в формате «круглого стола», проходящих в населенных пунктах республики, необходимость совершенствования наступательной тактики в условиях острой фазы информационного противоборства с источниками дезинформации, в том числе поддерживаемыми недружественными России странами.

Генерал-лейтенант Коробкин тепло поблагодарил общественников за активную жизненную позицию, сложившееся конструктивное сотрудничество и деятельное участие в работе по повышению престижа службы и укреплению доверия граждан к органам внутренних дел.

В свою очередь, Гадиев отметил, что организация и в дальнейшем продолжит работу по укреплению позитивного взаимодействия между органами внутренних дел и гражданским обществом.

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