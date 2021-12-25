Поезд «Ласточка» из Назрани в Минводы позволила увеличить турпоток на КМВ

Об этом заявил и. о. главы Кисловодска Евгений Моисеев, сообщает Stv24.tv со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Электричка связала ставропольские курорты с тремя субъектами Северного Кавказа: Ингушетией, Кабардино-Балкарией и Северной Осетией.

Скоростной поезд курсирует каждый день.

«Из Назрани «Ласточка» отправляется в 6:12 мск и прибывает в Кисловодск в 10:40 мск. Из Кисловодска она отправляется в 15:49 мск и прибывает в Назрань в 20:08 мск», — рассказали в Минтуризма Ставрополья.

В ведомстве отметили, что маршрут открыл новые возможности для организации туров выходного дня.

Напомним, 7 сентября текущего года из Ингушетии отправился в первый рейс скоростной поезд «Ласточка».

Церемония открытия нового маршрута прошла на вокзале железнодорожной станции в Назрани с участием Главы республики Махмуд-Али Калиматова и начальника Северо-Кавказской железной дороги Сергея Задорина. Ранее между ними была достигнута договоренность об организации нового железнодорожного маршрута.