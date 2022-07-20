Награждение

Погибшему на Украине капитану Адаму Хамхоему присвоили звание Героя России

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За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента Владимира Путина капитану Адаму Хамхоеву присвоено звание «Герой Российской Федерации» (посмертно). Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Военная профессия всегда сопряжена с высоким риском для жизни. Жизнь Адама Хамхоева была короткой, но достойной, а смерть героической. Он самый молодой среди других наших Героев России, но наравне с ними войдет в историю как достойный сын ингушского народа. Его подвиг отмечен высшей военной наградой — Звездой Героя России. Адам Хамхоев отдал жизнь за свою Родину, погиб, защищая ее государственную целостность», — отметил Калиматов.

Выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, командир десантно-штурмовой роты из 31-й ульяновской бригады ВДВ погиб на Украине в ходе специальной военной операции в мае текущего года.

Адам Хамхоев был тяжело ранен при наступлении в Северодонецком направлении снайпером противника, от эвакуации отказался и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой.

 

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