Погибшему на Украине капитану Адаму Хамхоему присвоили звание Героя России

«Военная профессия всегда сопряжена с высоким риском для жизни. Жизнь Адама Хамхоева была короткой, но достойной, а смерть героической. Он самый молодой среди других наших Героев России, но наравне с ними войдет в историю как достойный сын ингушского народа. Его подвиг отмечен высшей военной наградой — Звездой Героя России. Адам Хамхоев отдал жизнь за свою Родину, погиб, защищая ее государственную целостность», — отметил Калиматов.

Выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, командир десантно-штурмовой роты из 31-й ульяновской бригады ВДВ погиб на Украине в ходе специальной военной операции в мае текущего года.

Адам Хамхоев был тяжело ранен при наступлении в Северодонецком направлении снайпером противника, от эвакуации отказался и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой.