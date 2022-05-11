Память

Пограничники Ингушетии провели со школьниками мероприятие в честь 77-летия Победы

0

Сотрудники Пограничного управления по Ингушетии вместе с учащимися средней общеобразовательной школы-детского сада номер один города Магаса побывали на Мемориале памяти и славы в городе Назрани.

Стражи границы с воспитанниками отряда «Юные друзья пограничников» провели мероприятие у памятника последнему защитнику Брестской Крепости Уматгирею Барханоеву.

«Память погибших героев почтили минутой молчания и возложили венок и цветы к памятнику. Заместитель начальника Пограничного управления Игорь Петрович Погребной поздравил с праздником сотрудников, ребят и всех жителей республики», — отметили в пресс-службе структурного подразделения ФСБ России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава МВД Ингушетии выразил соболезнования в связи со смертью полковника милиции в отставке Амирхана Плиева
В Ингушетии загорелся автомобиль марки BMW
В условиях санкций центр «Мой бизнес» в Ингушетии организовал «горячую линию»
Жителя Дагестана будут судить в Ингушетии за ДТП с пострадавшим
Герой Труда из Ингушетии Марем Богатырева посетила Парад Победы в Москве
Ингушский шахматист Инаркиев добился успехов в составе мужской сборной Москвы на турнире в Сочи
Заведующая детсадом в Ингушетии с помощью «мертвых душ» похитила свыше 2,3 млн рублей
Количество заразившихся Covid-19 в Ингушетии за два дня выросло до 21 человека
Роструд напомнил выходных с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России
Регионы смогут получить бюджетные кредиты на погашение долгов по рыночным заимствованиям
В городе Назрани Ингушетии завершилось строительство новой школы на 720 мест

Главное

Яндекс.Метрика

 