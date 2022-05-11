Пограничники Ингушетии провели со школьниками мероприятие в честь 77-летия Победы

Стражи границы с воспитанниками отряда «Юные друзья пограничников» провели мероприятие у памятника последнему защитнику Брестской Крепости Уматгирею Барханоеву.

«Память погибших героев почтили минутой молчания и возложили венок и цветы к памятнику. Заместитель начальника Пограничного управления Игорь Петрович Погребной поздравил с праздником сотрудников, ребят и всех жителей республики», — отметили в пресс-службе структурного подразделения ФСБ России.