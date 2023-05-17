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Похороны 4-летней Самиры состояться в четверг 18 мая в Малгобеке

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Похороны 4-летней Самиры, скончавшейся накануне в больнице, состояться в четверг 18 мая в Малгобеке, сообщили газете «Ингушетия» в республиканском Миннаце.

«Тело скончавшейся после истязаний родными 4-летней Самиры было отправлено на судмедэкспертизу в Минеральные воды для установления точной причины смерти, сейчас ее везут домой. Похороны состояться 18 мая в 10:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Гарданова, дом 21», — сказал представитель Миннаца.

Как сообщалось ранее, в рамках возбужденного уголовного дела тело девочки было отправлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Матери истерзанной 4-летней девочки могут ужесточить обвинение из-за ее смерти, следователи переквалифицируют уголовное дело после судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что об избиении малолетней девочки стало известно в конце апреля после того, как ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Калиматов заявил, что виновники преступления не уйдут от наказания. 9 мая он навещал девочку в детской республиканской клинической больнице и с удовлетворением сообщил, что она пришла в себя.

В истязании девочки, в результате распития спиртных напитков, подозреваются ее бабушка и 31-летняя мать. Последняя заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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