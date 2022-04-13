Поисковики Ингушетии возобновили полевой сезон

Полевыми работами занимаются поисковые отряды из Ингушетии, Нижнего Новгорода, Дагестана, управления Росгвардии и следственного управления СКР по региону.

Как сообщили газете «Ингушетия» в поисковом отряде «Малгобек», на 12 апреля подняты из окопов и огневых точек останки пятерых бойцов РККА. К сожалению, установить личности бойцов пока не удалось, поскольку у них не было обнаружено солдатских медальонов или именных вещей, у одного из красноармейцев были обнаружены фрагменты обложки партийного или комсомольского билета, запись, к сожалению, не сохранилась.

Поисковая работа продолжается и продлится до 15 апреля текущего года, после чего поисковики поедут в Республику Дагестан поднимать фрагменты самолёта, сбитого фашистами в воздушном бою в период ВОВ.

«Поисковый отряд «Малгобек» уже на протяжении нескольких лет ведет успешную поисковую работу. Только в прошлом году малгобекскими поисковиками были подняты останки более 40 бойцов Красной армии, имена троих из них удалось установить», — рассказал руководитель регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Беслан Дзейтов.