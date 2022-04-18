Память

Поисковики обнаружили в Ингушетии останки пяти солдат Красной армии

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Недалеко от города воинской славы Малгобека поисковые отряды обнаружили останки пяти солдат Красной армии, погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны, сообщил ТАСС руководитель поискового отряда «Малгобек» Беслан Дзейтов.

«Здесь, по всей видимости, находилось санитарное захоронение. Мы подняли четверых бойцов Красной армии отсюда, и наверху в окопе работают ребята, нашли еще одного солдата», — сказал Дзейтов.

По его словам, при погибших солдатах были обнаружены остатки обмундирования, пуговицы, несколько патронов к винтовке Мосина.

«Одна из гильз была пуста. Мы надеялись в ней найти записку, обычно солдаты оставляли таким образом послание, но, видимо, даже если записка и была, то время ее не пощадило. «Вахту памяти — 2022» мы открыли 6 апреля и с тех пор вели разведывательные работы. К нам изъявили желание приехать представители разных поисковых отрядов, но присоединиться к нам смогли поисковики отряда «Курган» из Нижнего Новгорода и отряда «Кавказ» из Дагестана», — добавил собеседник агентства.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в рамках работы межрегиональной полевой экспедиции в Малгобекском районе Ингушетии поисковики нашли обломки советского самолета летчика-истребителя Тарабана — пилота 805-го штурмового авиационного полка, сбитого немецко-фашистскими зенитчиками в сентябре 1942 года.

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