Полицейские и ветеран МВД Ингушетии встретились с ребятами в детском лагере «Эрзи»

Гости рассказали старшеклассникам о вреде употребления алкоголя, наркотиков и табака, а также о необходимости соблюдения правил поведения, принятых в обществе, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Алаудин Ахметович просто и доходчиво объяснил ребятам какое поведение должно быть у молодого человека в ингушском обществе с позиции неписанного национального кодекса чести «эздел», — отметили в ведомстве.

Действующие полицейские рассказали школьникам о возрасте и условиях наступления административной и уголовной ответственности несовершеннолетних.