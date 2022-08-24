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Полицейские и ветеран МВД Ингушетии встретились с ребятами в детском лагере «Эрзи»

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По инициативе совета ветеранов МВД по Ингушетии, подполковник милиции в отставке Алаудин Цуров вместе с участковыми уполномоченными полиции по горному Джейрахскому району встретился с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Эрзи» («Орел»).

Гости рассказали старшеклассникам о вреде употребления алкоголя, наркотиков и табака, а также о необходимости соблюдения правил поведения, принятых в обществе, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Алаудин Ахметович просто и доходчиво объяснил ребятам какое поведение должно быть у молодого человека в ингушском обществе с позиции неписанного национального кодекса чести «эздел», — отметили в ведомстве.

Действующие полицейские рассказали школьникам о возрасте и условиях наступления административной и уголовной ответственности несовершеннолетних.

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