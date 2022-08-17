Контрафакт

Полицейские Ингушетии изъяли 65 бутылок контрафактного алкоголя

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Полицейские Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Алкоголь» выявили факт реализации напротив кафе, расположенного на 578 км ФАД «Кавказ», спиртосодержащей продукции под наименованием «С серебром», без соответствующей лицензии.

Всего изъято 59 полулитровых бутылок.

Также правоохранителями выявлен факт реализации в одном из магазинов, расположенных в Насыр-Кортском административном округе Назрани, водки под наименованием «Царская», без соответствующих документов.

Изъято 6 полулитровых бутылок спиртосодержащей продукции.

В действиях граждан, реализовывавших нелегальный алкоголь, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 238 УК России.

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