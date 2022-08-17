Полицейские Ингушетии изъяли 65 бутылок контрафактного алкоголя

Всего изъято 59 полулитровых бутылок.

Также правоохранителями выявлен факт реализации в одном из магазинов, расположенных в Насыр-Кортском административном округе Назрани, водки под наименованием «Царская», без соответствующих документов.

Изъято 6 полулитровых бутылок спиртосодержащей продукции.

В действиях граждан, реализовывавших нелегальный алкоголь, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 238 УК России.