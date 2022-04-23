Профилактика терроризма

Полицейские Ингушетии с духовными лицами и общественниками проводят встречи с молодежью

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Правоохранители Ингушетии с духовными лицами и общественниками проводят антитеррористические беседы со старшеклассниками в рамках акции «Твой выбор».

Начальник ПДН МО МВД России «Сунженский» майор полиции Руслан Боков, старший инспектор отдела Мадина Горданова, инспектор Зарема Амриева, имам Сунжи Косам Майриев и член общественного совета при министерстве внутренних дел по региону Алихан Алиханов встретились с учащимися старших классов второй школы города.

Стражи правопорядка рассказали ребятам о том, что такое терроризм и экстремизм, как они проявляются в современном мире. Особое внимание было уделено правовому информированию подростков.

Общественник Алиханов и богослов Майриев напомнили учащимся, что действующее российское законодательство и положения ислама запрещают унижение человеческого достоинства, а также пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

Учащиеся задавали множество интересующих их вопросов и поблагодарили гостей за встречу, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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