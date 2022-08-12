Полицейские Ингушетии установили подозреваемую в дистанционном мошенничестве

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту хищения у потерпевшего 11 тыс. 700 рублей, под предлогом продажи по объявлению в популярной социальной сети предметов бытовой техники, полицейские установили причастную к данному преступлению гражданку, у которой принята явка с повинной.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России, сообщает пресс-служба МВД по республике.