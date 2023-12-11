Рейд

Полицейские Ингушетии выявили более 40 нарушений при проведении операции «Заслон»

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При проведении профилактической операции «Заслон» в городе Сунжа полицейские выявили 44 нарушения и задержали водителя иномарки, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.

Как отметил собеседник издания, водители привлечены к административной ответственности за управление автомобилем, незарегистрированным в установленном порядке и без документов, тонировку, непристегнутый ремень безопасности и так далее.

Также задержаны автомашина Mercedes-Benz и 40-летний водитель из Малгобека, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК России (управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Заместитель председателя общественного совета при МВД по региону Хусейн Амаков, принимавший участие в рейде, призвал водителей к соблюдению ПДД, напомнил о методах действий дистанционных мошенников и возможности добровольно сдать на возмездной основе незаконно хранимые оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, отметив, что беду легче предотвратить, чем исправлять затем последствия.

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