Полицейские изъяли у жителя Ингушетии взрывчатку и боевые патроны

«В ходе ОРМ сотрудниками МВД по республике в домовладении ранее судимого местного жителя обнаружены и изъяты конструктивные части для кустарной переделки оружия, боевые патроны к ПМ и ПСМ, а также взрывное устройство», — сказал собеседник.

По его словам, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статье 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).