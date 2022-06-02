Оружие

Полицейские изъяли у жителя Ингушетии взрывчатку и боевые патроны

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В отношении жителя Ингушетии возбудили уголовное дело за хранение взрывчатки, боевых патронов и запчастей для переделки оружия, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах региона.

«В ходе ОРМ сотрудниками МВД по республике в домовладении ранее судимого местного жителя обнаружены и изъяты конструктивные части для кустарной переделки оружия, боевые патроны к ПМ и ПСМ, а также взрывное устройство», — сказал собеседник.

По его словам, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статье 222.1 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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