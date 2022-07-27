Контрафакт

Полицейские в городе Малгобеке Ингушетии изъяли контрафактный алкоголь

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Правоохранители установили факт реализации в городе Малгобеке бутылки водки «С серебром», без соответствующих документов, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Всего у мужчины изъято 23 полулитровые стеклянные бутылки с алкогольной продукцией, имеющей признаки контрафакта.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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