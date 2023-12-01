МВД

Полицейские в Ингушетии с погоней и стрельбой задержали водителя без прав

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Полицейским республики пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать водителя ВАЗ-2106, ранее лишенного прав, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД.

Как отметил собеседник издания, в городе Карабулаке сотрудники отдельного батальона ДПС подали сигнал об остановке водителю тонированного автомобиля, однако тот проигнорировал это требование и попытался скрыться.

Полицейские организовали преследование нарушителя, который поехал в сторону сельского поселения Троицкое Сунженского района, совершая в пути опасные маневры. Для остановки машины лихача, подвергавшего опасности других участников дорожного движения, правоохранителям пришлось применить табельное оружие. После предупредительных выстрелов в воздух, они открыли огонь по колесам автомашины.

Отечественная легковушка была заблокирована, а находящийся за ее рулем мужчина задержан. В ходе разбирательства выяснилось, что у него нет водительского удостоверения, поскольку он был лишен права управления транспортным средством. Помимо этого, у гражданина отсутствовал полис ОСАГО.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ряду статей КоАП России, автомобиль помещен на специализированную стоянку.

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