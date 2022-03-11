Полпред Чайка провел совещание по вопросам снижения рисков возникновения ЧС в регионах СКФО

«В результате реализации решений, принятых на прошлогоднем совещании по вопросу принятия дополнительных мер по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров, в субъектах СКФО в 2021 году удалось существенно снизить количество лесных пожаров — в пять раз», — цитирует Чайку пресс-служба полпредства.

Если в 2020 году произошло 37 пожаров, то в прошлом году только 6. При этом площади, пройденные огнем, сократились в 24 раза, с 467 га до 19,5 га.

Благодаря принятым превентивным мерам, направленным на снижение угроз возникновения ЧС, в последние годы удалось избежать гибели людей и причинения крупного материального ущерба и в результате паводков.

В 2021 году ущерб, полученный от комплекса неблагоприятных погодных явлений и обильных осадков, составил около 12 млн. рублей.

«Отдельно необходимо остановиться на вопросе состояния систем оповещения об угрозах возникновения или возникновении ЧС. Напомню, что в соответствии с федеральным законодательством, создание и поддержание в постоянной готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях является полномочием органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления», — отметил Чайка.

Как прозвучало, с учетом новых требований готовность региональных систем оповещения в субъектах округа по итогам комплексной проверки в 2021 году получила невысокие оценки.

Полпред также заявил, что неослабевающие риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера подразумевают принятие дополнительных мер, направленных на их предотвращение, повышение готовности необходимых сил и мобилизацию достаточных средств для ликвидации последствий.

В совещании принял участие премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин. Как отмечает пресс-служба Главы и правительства региона, в республике функционирует 2 специализированных государственных бюджетных лесопожарных учреждения: «Назрановский лесопожарный центр» и «Сунженский лесопожарный центр» (38 человек, 25 единиц техники).

До 1 апреля 2022 года будет обеспечено доукомплектование штатов временными пожарными сторожами из числа сотрудников лесничеств в количестве 11 человек. Утверждено 20 маршрутов наземного патрулирования протяженностью 260 километров, в соответствии с планами тушения лесных пожаров. В целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на охрану лесов от пожаров на 2022 год, выделено 7 414,1 тыс. руб. Проверка готовности республики к пожароопасному сезону 2022 года запланирована на март 2022 года, по ее итогам будет составлен акт готовности.

В марте-апреле 2022 года запланировано проведение учений. В целях подготовки к весенне-паводковому периоду, представителями Минприроды Ингушетии, МЧС, Ростехнадзора, территориального отдела Западно-Каспийского бассейнового Водного управления, администраций муниципальных образований проводится проверка готовности водных объектов и гидротехнических сооружений к паводкоопасному периоду. По результатам комиссионной проверки выявляются проблемные участки.