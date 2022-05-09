Полпред главы государства в СКФО поздравил россиян с Днем Победы

«77 лет назад наши отцы, деды и прадеды совершили бессмертный подвиг, сокрушив нацизм и отстояв для нас право на жизнь в свободном суверенном государстве», — отмечается в обращении, опубликованном на сайте полпредства.

По его словам, мощное объединяющее значение Победы, основанной на небывалом героизме и самопожертвовании, сегодня является важнейшей частью нравственного фундамента нашего общества.

«Нынешнее поколение сограждан достойно продолжает дело своих великих предков. Выполняя задачи в ходе специальной операции или созидая успехи страны в мирном труде, каждый патриот России при необходимости готов стать в строй на защиту ее многонационального народа», — отметил Чайка.

«От всей души желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов в работе во благо нашей великой Родины», — добавил полпред.