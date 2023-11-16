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Полпред Ингушетии в Челябинской области принял участие в Русском экономическом форуме

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Полномочный представитель региона в Челябинской области Амир Эсмурзиев принял участие в Русском экономическом форуме, который прошел на днях в Челябинске, сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве.

«Прошедший в Челябинске Русский экономический форум, инициированный властями региона и поддержанный федеральным центром, стал площадкой, позволившей сконцентрировать авторитетных экспертов различных сфер, представителей властных структур и активистов гражданского общества для проработки решений, позволяющих эффективно использовать внутренние ресурсы для достойного качества жизни в стране», — рассказал Амир Эсмурзиев.

По его словам, РЭФ отличается как своей масштабностью по числу участников и количеству тематических площадок, так и высоким уровнем экспертов, принявших в них участие.

«Мы провели множество переговоров и договорились о сотрудничестве. Также активно поддерживаем межрегиональные мероприятия и особо ценим поддержку представителей местных органов власти», — подчеркнул полпред.

По данным ведомства, участие в форуме приняли более трех тысяч человек со всей страны. Среди них эксперты в области экономики, государственные деятели, бизнесмены, чиновники и молодежь.

Отмечается, что основной темой форума стали вопросы развития суверенной экономики в современной России.

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