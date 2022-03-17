Полпред Юрий Чайка встретился с беженцами из ЛДНР в Пятигорске

Женщины, вынужденные покинуть свои дома из-за непрекращающихся бомбежек со стороны вооруженных сил Украины, говорили о том, какая помощь им необходима, поделились личными переживаниями и планами на будущее, сообщает пресс-служба полпредства.

Виктория Ефимцева из города Стаханов работала в министерстве юстиции ЛНР. Женщина рассказала, что последние годы ее семье приходилось постоянно жить в страхе за свою безопасность, 9-летняя дочь София часто была вынуждена пропускать школу из-за обстрелов.

«Мы уже приезжали в Пятигорск к родственникам в 2015-м году, спасаясь от военных действий. В надежде на мирное будущее решили вернуться домой, но за эти годы ситуация только усугубилась. Сейчас мы смогли приехать сюда уже как граждане России и хотим поблагодарить всех, кто не стался в стороне от нашей беды и протянул руку помощи», — рассказала женщина.

Валентина Малахова из города Дебальцево ДНР по специальности повар и быстро нашла возможность применить свои профессиональные навыки в курортном городе. Она также отметила душевное отношение к беженцам со стороны местных жителей. Сейчас девушка обустраивается на новом месте и намерена подать заявление на получение гражданства России.

«Конституция обязывает Президента как гаранта защищать всех наших соотечественников. И специальная военная операция была верным и единственно возможным решением в ситуации, которая сложилась в Луганской и Донецкой народных республиках. То, что власти Украины последние годы делали по отношению к вам, мирным людям, иначе как геноцид назвать нельзя», — обозначил свою позицию Чайка.

По его словам, Северный Кавказ славится своим гостеприимством и готовностью помочь всем, кто оказался в беде. Об этом свидетельствуют первые результаты акции «КавкаZ Zа наших», которая была инициирована аппаратом полпреда Президента России в СКФО.

В частности, речь идет о растущем объеме гуманитарной помощи, которая из регионов округа ежедневно отправляется на Донбасс.

«Западному миру не нужна сильная и самодостаточная Россия, поэтому он сегодня и объединился против нас. Но у этих стран ничего не получится. Мы выстоим и добьемся своих целей, а на Донбассе наконец-то наступит настоящий мир», — подчеркнул представитель Главы государства в округе.

Состоялся доверительный разговор, в ходе которого женщины рассказали о тех сложностях, с которыми они столкнулись при вынужденном переезде.

Чайка отметил, что вся необходимая помощь в обустройстве на новом месте — получении необходимых документов, трудоустройстве, решении бытовых вопросов — беженцам будет оказана. От имени полпреда им были вручены ценные подарки.