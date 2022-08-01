Порядка 2 тыс. жителей предгорных сел обеспечат сезонной работой в садах Ингушетии

«В администрации Сунженского района прошла встреча и. о. гендиректора ООО «Сад-гигант Ингушетия» Ислама Алиева с главами поселений. Руководитель предприятия сообщил, что в связи с ожидаемым хорошим урожаем на предприятии начался набор работников для сезонных работ по сбору яблок», — сказал собеседник.

По его словам, при принятии на работу предпочтение будет отдаваться жителям близлежащих поселений.

«Заработная плата у нас сдельная, за выполнение нормы можно заработать 1,5 тыс. руб. в день, цена за полноценный обед символическая — она составляет всего 30 рублей», — проинформировал присутствующих Алиев.

Кроме того, руководство планирует запустить маршрут от предгорного села Алкун до места работы, либо оплата за проезд будет возмещена вместе с заработной платой.

Желающие подзаработать могут обратится в сельские администрации по месту жительства.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», ООО «Сад-гигант Ингушетия» с декабря 2015 года выделено из ОАО «Братцевское» и стало самостоятельным агропромышленным предприятием, сохранив площади садов, которые к 2021 году расширены до 1 тыс. га. Основным направлением его деятельности по-прежнему остается выращивание яблок по интенсивной итальянской технологии. Первые сады предприятие заложило в 2013 году в сельском поселении Нестеровское Сунженского района.

Сады орошаются водами горной реки Асса, поступающими в специально построенные водоемы по каналу Асса — Сунжа. К деревьям, в прикорневую часть, вода подается автоматизированной системой капельного орошения. Специалисты используют новейшие разработки техники и оборудования, производимого мировыми лидерами в отрасли садоводства.