Порядка 29 образовательных учреждений откроют в Ингушетии в 2022 году

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Власти Ингушетии в 2022 году сдадут в эксплуатацию 20 школ и девять детских садов в рамках плана по ликвидации двухсменного обучения в регионе, сообщили в Минстрое региона.

«План по ликвидации двухсменного обучения расписан до 2030 года. В рамках данной работы в 2022 году будут сданы в эксплуатацию порядка 20 школ и девяти детских садов», — сказал собеседник.

В настоящее время в Ингушетии функционирует 134 общеобразовательных организации и 94 дошкольных образовательных учреждения. Дефицит посадочных мест в общеобразовательных учреждениях по состоянию на конец 2021 года составляет почти 24,3 тыс. мест, в детских садах — 2,6 тыс. мест. Из 134 школ 61 работает в односменном режиме, 73 школы в две смены.

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