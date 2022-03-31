Порядка 29 образовательных учреждений откроют в Ингушетии в 2022 году

«План по ликвидации двухсменного обучения расписан до 2030 года. В рамках данной работы в 2022 году будут сданы в эксплуатацию порядка 20 школ и девяти детских садов», — сказал собеседник.

В настоящее время в Ингушетии функционирует 134 общеобразовательных организации и 94 дошкольных образовательных учреждения. Дефицит посадочных мест в общеобразовательных учреждениях по состоянию на конец 2021 года составляет почти 24,3 тыс. мест, в детских садах — 2,6 тыс. мест. Из 134 школ 61 работает в односменном режиме, 73 школы в две смены.