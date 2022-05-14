Порядка 300 педагогов и воспитателей трудоустроят в Ингушетии в 2022 году

«Нам была поставлена задача разобраться с увеличением штатной численности в целом, особенно в сфере образования. Хочу заявить, что у нас на сегодняшний день 750 единиц сотрудников. И эта работа продолжится, в ближайший год 200-300 человек обеспечим постоянной работой», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в республике не возникнет проблем с дефицитом кадров в образовательной сфере благодаря вводу новых объектов.

«В текущем году откроется более 20 новых школ и 8 детских садов», — добавил Глава региона.

В настоящее время в Ингушетии функционирует 134 общеобразовательных организации и 94 дошкольных образовательных учреждения, из них 61 работает в односменном режиме, 73 школы — в две смены.