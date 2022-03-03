Организаторы конкурса — Министерство культуры Российской Федерации и Российская государственная библиотека. 100 победителей пройдут бесплатное обучение от лидеров онлайн-образования в точках концентрации талантов, созданных в рамках реализации проекта «Гений места».

Победители смогут освоить новую профессию и запустить свой проект в сфере креативных индустрий. Основные направления обучения: бренд-менеджмент, SMM (маркетинг в социальных сетях), дизайн пользовательского интерфейса, копирайтинг.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету участника, написать мотивационное письмо и предложить идею проекта для реализации в своем регионе, выполнить задание по направлению образовательного курса, прислать видеопрезентацию проектному офису «Гений места» в Российской государственной библиотеке.

Задания не требуют специальных знаний и дополнительной подготовки — они разработаны для тех, кто приходит обучаться «с нуля», но на выполнение потребуется время. Отбор пройдут посетители библиотек, которые продемонстрируют высокий уровень личной мотивации, готовность ежедневно уделять время обучению, а также выполнят все задания творческого конкурса.

По некоторым направлениям победители приступят к обучению уже в апреле. Слушатели смогут обучаться из дома, но будут находиться в постоянном контакте со своей библиотекой — регулярно встречаться с куратором точки концентрации талантов «Гений места», проводить мероприятия по направлению своего обучения и делиться успехами с другими читателями и посетителями. Обучение продлится от 4 до 8 месяцев в зависимости от выбранной образовательной программы.

Прием заявок на конкурс завершится 17 марта в 10:00 по московскому времени.