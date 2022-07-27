После капремонта 1 сентября свои двери распахнет детская школа искусств Карабулака Ингушетии
Обновленная детская школа искусств города Карабулака к началу нового учебного года распахнет свои двери для всех желающих освоить то или иное творческое ремесло, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Ингушетии.
По словам директора образовательного учреждения Мусы Мартазанова, все внутренние работы, производимые в ходе капитального ремонта школы искусств, уже окончены, осталось благоустроить прилегающую территорию.
Напомним, капитальный ремонт в здании школы ведется в рамках национального проекта «Культура».