Капремонт

После капремонта 1 сентября свои двери распахнет детская школа искусств Карабулака Ингушетии

0

Обновленная детская школа искусств города Карабулака к началу нового учебного года распахнет свои двери для всех желающих освоить то или иное творческое ремесло, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Ингушетии.

По словам директора образовательного учреждения Мусы Мартазанова, все внутренние работы, производимые в ходе капитального ремонта школы искусств, уже окончены, осталось благоустроить прилегающую территорию.

Напомним, капитальный ремонт в здании школы ведется в рамках национального проекта «Культура».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 4 тыс. потребителей в Ингушетии погасили около 138 млн рублей долгов перед энергетиками
Сотрудник МЧС по Ингушетии напомнил детям о правилах безопасности на воде
Глава Ингушетии поздравил руководителя и народ Адыгеи со столетием государственности
В Ингушетии начали строительство 4 школ на 1750 новых ученических мест
В селе Экажево Ингушетии прошел конкурс детских рисунков «За будущее без терроризма»
В крупнейшем городе Ингушетии значительно улучшилась ситуация с водоснабжением
Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомления об операциях на 10 руб.
Проиндексирован размер компенсаций на капремонт жилья, поврежденного при ЧС
Экс-мэр города Сунжа Ингушетии подозревается в незаконной выдаче земельных участков под ИЖС
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в селе Мужичи
К 100-летию ингушской государственности в Назрани построят новое здание колледжа искусств

Главное

Яндекс.Метрика

 