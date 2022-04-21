После проверок КСП Ингушетии в 2021 году к ответственности привлечено 30 человек
Контрольно-счетной палатой Ингушетия в прошлом году проведено 38 мероприятий — 22 контрольных и 16 экспертно-аналитических на 121 объекте. Общая сумма проверенных бюджетных средств составила 21,9 млрд. рублей, что в 2,5 раза превысило показатель предыдущего года.
Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя ведомства Хусен Мальсагов, выступая с докладом на заседании Народного собрания республики.
По его словам, в адрес руководителей проверенных объектов КСП направлено 97 представлений о необходимости устранения выявленных нарушений и недостатков. В рамках их исполнения к дисциплинарной ответственности привлечено 30 человек.
В свою очередь, прокурор региона Андрей Васильченко проинформировал депутатов, что надзорным ведомством проанализированы результаты проверок по актам КСП, дана правовая оценка нарушениям и приняты меры прокурорского реагирования в форме представлений руководителям органов государственной и муниципальной власти, привлечения к административной и дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
Спикер парламента Магомет Тумгоев отметил необходимость в обеспечении прокуратурой и КСП строгого контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт школ, отмечает пресс-служба НС региона.