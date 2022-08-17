Пенсия

После вмешательства прокуратуры восстановлены пенсионные права жительницы Ингушетии

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Прокуратурой города Магаса Ингушетии проведена проверка по обращению местной жительницы о нарушении ее пенсионных прав, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Женщине установлена трудовая пенсия с июля 2005 года. Однако, вопреки требованиям законодательства, региональным отделением ПФР, в страховой стаж заявительницы наравне с периодами работы не был засчитан период ухода за ее ребенком до достижения им полутора лет.

Размер недополученной пенсии за период с июля 2005 по июль 2022 года составил более 22 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры нарушения закона устранены, заявительнице произведена доплата в полном объеме.

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