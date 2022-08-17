После вмешательства прокуратуры восстановлены пенсионные права жительницы Ингушетии

Женщине установлена трудовая пенсия с июля 2005 года. Однако, вопреки требованиям законодательства, региональным отделением ПФР, в страховой стаж заявительницы наравне с периодами работы не был засчитан период ухода за ее ребенком до достижения им полутора лет.

Размер недополученной пенсии за период с июля 2005 по июль 2022 года составил более 22 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры нарушения закона устранены, заявительнице произведена доплата в полном объеме.