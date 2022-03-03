Пожилая жительница Ингушетии отправилась в тюрьму за продажу суррогатного алкоголя

«Судом установлено, что женщина незаконно приобрела свыше 5 литров спиртосодержащей жидкости — пластмассовую канистру со спиртосодержащей жидкостью, и хранила для продажи по месту работы. В декабре 2021 года при проведении сотрудниками УЭБ и ПК МВД России по республике «Проверочной закупки» женщина сбыла сотруднику полиции 1 бутылку со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,48 литра без наименования за 250 рублей», — сказал собеседник.

По его словам, согласно заключению эксперта, изъятая продукция угрожает жизни и здоровью человека по наличию в них большого объема токсичных веществ, превышающих показатели ГОСТа.

«Женщину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, то есть хранение в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — добавили в надзорном ведомстве.

Приговором Сунженского районного суда она признана виновной в инкриминируемом деянии и ей назначено наказание в виде 1 года и 10 месяцев ограничения свободы.