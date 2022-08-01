Практически завершена реконструкция старейшего ДК в Ингушетии

Масштабный ремонт начался в июле 2020 года, по поручению руководителя субъекта, в рамках реализации программы мероприятий празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией.

На участке произведены основные работы технического и косметического плана: реставрация стен и фасада, замена перекрытий, кровли, пожарно-охранной системы, электрической проводки, установка новых окон и дубовых дверей, укладка мраморных плит для помещений дворца и восстановление мраморных лестниц с монолитными ограждениями. Также полностью переделана сцена, на которой обновили звуковую аппаратуру и освещение. Актовый зал с новым оснащением позволит проводить камерные и эстрадные концерты и принимать гастролирующие театральные труппы из регионов.

Кроме того, на территории ДК выстроен двухуровневый выставочный павильон, который позволит проводить временные экспозиции. Центральный холл главного здания украшен портретами Георгиевских кавалеров Российской императорской армии, выполненными в масле на заказ, а также картиной «Дикая дивизия» кисти художника Геннадия Квашуры. Далее здесь планируется организовать постоянную выставку, посвященную историческому, природному и культурному наследию Ингушетии.

Отмечается, что наружные работы по благоустройству территории, включающему в себя парковую зону, места парковки и аллеи для прогулок находятся на заключительном этапе, остается лишь завершить озеленение и уборку стройматериалов.

Калиматов поблагодарил застройщика за реализацию проекта, сделал незначительные замечания, срок для устранения которых установлен до 20 августа текущего года. Он также добавил, что на завершающей стадии необходимо провести качественную работу по наполнению выставочных зон и формированию культурно-развлекательной программы нового творческого пространства, а также по организации ежедневного отдыха для жителей Сунжи, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, здание ДК, заложенное в 1949 году и достроенное в 1956-м, является одним из самых старых и наиболее крупных объектов досуга республики. Капитальный ремонт учреждение за время его эксплуатации проводился только один раз.