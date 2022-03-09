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Правительственной комиссией одобрен законопроект о национализации иностранных компаний

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Правительственная комиссия одобрила второй пакет мер поддержки экономики страны, который предусматривает национализацию имущества иностранного бизнеса, ушедшего с российского рынка. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия», которая ранее внесла законопроект о национализации.

Законопроект позволит вводить внешнее управление по решению суда в компаниях, которыми на более чем 25% владеют граждане «недружественных государств», в случае если бизнес примет решение прекратить деятельность в России. Иностранные собственники смогут отказаться от внешнего управления в течение пяти дней, если возобновят деятельность или продадут свою долю при сохранении бизнеса и рабочих мест.

В обратном случае суд будет назначать временную администрацию на три месяца, после чего акции новой организации выставят на торги. Новые владельцы должны сохранить не менее двух третей трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации.

По мнению авторов законопроекта, он поможет сохранить рабочие места и предупредить банкротство.

Напомним, иностранные компании начали массово покидать Россию из-за санкций, наложенных на страну в ответ на военную операцию на Украине.

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