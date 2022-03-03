Правительство РФ внесло в Госдуму пакет проектов о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Законопроект, в частности, наделяет правительство правом в текущем году ввести мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом, как отмечается в тексте документа, «плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, не проводятся в период по 31 декабря 2024 года».

Отмечается, что Кабмин также наделяется правом принимать решения в части правил лицензирования и других разрешительных режимов. В частности, предусматривается возможность для бизнеса работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес также сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов.