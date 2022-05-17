Правительство РФ выделило более 1,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса СКФО

По инициативе Минэкономразвития РФ деньги были перераспределены в рамках госпрограммы по развитию территории в уставный капитал «МСП Банка», ранее они предназначались на реализацию инвестпроектов через инструменты института развития Кавказ. РФ.

«За счёт этого в ближайшие четыре года предприятия смогут воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы, в том числе льготные, для развития дела и на текущие нужды», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам главы Правительства РФ, динамичное развитие малого и среднего бизнеса важно для улучшения социальной и экономической ситуации в округе, создания новых рабочих мест, повышения качества жизни людей. Всего планируется поддержать около 750 предприятий Северного Кавказа.

«Малый и средний бизнес — один из ключевых ресурсов развития СКФО, обеспечения темпов экономического роста и занятости населения. Именно гибкость и мобильность малого бизнеса позволяет экономике адаптироваться в условиях внешних вызовов, поэтому сейчас важно именно таким мерам господдержки уделить особое внимание», — отмечает заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Также в рамках инвестиционной политики Кавказ. РФ при координации Минэкономразвития были модернизированы инструменты поддержки бизнеса. В числе новых мер предусмотрено увеличение максимального размера выдаваемых займов по льготной ставке, а также расширение возможностей совместного кредитования институтом развития и банками. Теперь Кавказ. РФ может предоставлять долговое финансирование предпринимателям как в совместных с банком проектах, так и самостоятельно.

На прошедшей неделе вице-премьер Александр Новак, курирующий СКФО в Правительстве РФ, совместно с представителями Минэкономразвития и Кавказ. РФ посетил Ингушетию. В числе обсуждаемых вопросов — поддержка бизнеса и приоритетных инвестпроектов. В частности, вице-премьер побывал на знаковых производственных объектах Республик — агрокомбинате «Сунжа», садоводческом комплексе «Сад Гигант» и промышленном предприятии «АТМ».