Правительство РФ выделило более 1,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса СКФО

0

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому свыше 1,1 млрд рублей будет дополнительно направлено на поддержку кредитования малых и средних предприятий Северо-Кавказского федерального округа, сообщает пресс-служба кабмина.

По инициативе Минэкономразвития РФ деньги были перераспределены в рамках госпрограммы по развитию территории в уставный капитал «МСП Банка», ранее они предназначались на реализацию инвестпроектов через инструменты института развития Кавказ. РФ.

«За счёт этого в ближайшие четыре года предприятия смогут воспользоваться банковскими продуктами, оформить займы, в том числе льготные, для развития дела и на текущие нужды», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам главы Правительства РФ, динамичное развитие малого и среднего бизнеса важно для улучшения социальной и экономической ситуации в округе, создания новых рабочих мест, повышения качества жизни людей. Всего планируется поддержать около 750 предприятий Северного Кавказа.

«Малый и средний бизнес — один из ключевых ресурсов развития СКФО, обеспечения темпов экономического роста и занятости населения. Именно гибкость и мобильность малого бизнеса позволяет экономике адаптироваться в условиях внешних вызовов, поэтому сейчас важно именно таким мерам господдержки уделить особое внимание», — отмечает заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

Также в рамках инвестиционной политики Кавказ. РФ при координации Минэкономразвития были модернизированы инструменты поддержки бизнеса. В числе новых мер предусмотрено увеличение максимального размера выдаваемых займов по льготной ставке, а также расширение возможностей совместного кредитования институтом развития и банками. Теперь Кавказ. РФ может предоставлять долговое финансирование предпринимателям как в совместных с банком проектах, так и самостоятельно.

На прошедшей неделе вице-премьер Александр Новак, курирующий СКФО в Правительстве РФ, совместно с представителями Минэкономразвития и Кавказ. РФ посетил Ингушетию. В числе обсуждаемых вопросов — поддержка бизнеса и приоритетных инвестпроектов. В частности, вице-премьер побывал на знаковых производственных объектах Республик — агрокомбинате «Сунжа», садоводческом комплексе «Сад Гигант» и промышленном предприятии «АТМ».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Казачий хор» ингушской филармонии выступил в Моздоке
В Сунженском районе Ингушетии обнаружен тайник с оружием и боеприпасами
Обстрелявший четверых односельчан житель Ингушетии ответит в суде
В Ингушетии сохраняется стабильная пожарная обстановка
Более 100 граммов героина изъято у жителя Ингушетии
Жителю Ингушетии грозит штраф за распространение экстремистской аудиозаписи
В Ингушетии за 12 дней выявлено только 68 новых случаев Covid-19
Почта России и музей ИЗО Ингушетии организуют выставку фоторабот ко Дню ингушских башен
Паводковая ситуация в Ингушетии оценивается как стабильная
Жителя Ингушетии заподозрили в героизации уничтоженного в 2003 году известного террориста
Минтруд Ингушетии формирует квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на 2023 год

Главное

Яндекс.Метрика

 