Правительство России выделит 5 млрд рубелей на льготы аграриям

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Правительство России направит 5 млрд рублей на программу льготного кредитования сельхозпроизводителей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Сегодня примем решение о выделении 5 млрд рублей на эти цели и просубсидируем более 8 тыс. ранее выданных кредитов в сфере агропромышленного комплекса», — сказал Михаил Мишустин.

По его словам, аграрии смогут получить заем по невысокой ставке благодаря поддержке федерального бюджета.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что правительство России с 10 марта и до конца года введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий.

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