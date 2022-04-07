Правительством России открыты официальные страницы в «Яндекс. Дзен» и Rutube
Правительство России расширяет свое присутствие в социальных медиа. Официальные страницы появились на платформе «Яндекс. Дзен» https://zen. yandex. ru/government_rus и видеохостинге Rutube https://rutube. ru/channel/24624174/, сообщается на сайте кабинета министров.
На указанных ресурсах будет ежедневно публиковаться информация о ключевых решениях, принимаемых кабмином, размещаться отчеты о значимых мероприятиях, а также о рабочих поездках премьер-министра Михаила Мишустина и его заместителей.
Отмечается, что таким образом, граждане, предпочитающие получать информацию из социальных медиа, смогут узнавать о работе кабмина из первых рук и в доступном формате.
Также правительство представлено на площадках:
«ВКонтакте»: http://vk. com/gov;
Telegram: https://t. me/government_rus;
YouTube: http://www. youtube. com/user/pravitelstvoRF;
«Одноклассники»: https://ok. ru/gov.