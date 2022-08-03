Право поднятия флага в школах Ингушетии будет предоставляться лучшим ученикам

Об этом говорится и в методических рекомендациях Минпросвещения России «Об использовании государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления».

В Минобрнауки Ингушетии напомнили, что в российских школах с 1 сентября текущего года будет проходить еженедельное поднятие Государственного флага России. Поднятие, как правило, осуществляется в начале учебной недели, спуск — в конце учебной недели.

Стандартом церемонии предусмотрены подготовка знаменных групп, непосредственно церемония поднятия (спуска) флага, места размещения государственных символов.