Правоохранители Ингушетии и общественник в летнем лагере рассказали ребятам о буднях полицейских

В мероприятии приняли участие член общественного совета при МВД по республике Хусейн Амаков, участковые уполномоченные полиции, сотрудники экспертно-криминалистического центра и кинолог.

Амаков в своем выступлении подчеркнул, что в министерстве внутренних дел по региону работают высококвалифицированные, отважные и грамотные сотрудники, на которых можно и нужно равняться.

Участковые рассказали ребятам о своих рабочих буднях и особенностях работы с правонарушителями. Во время диалога выяснилось, что далеко не все подростки знают, с какого возраста наступает уголовная и административная ответственность.

О том, как собираются улики на месте преступления, маленьким любознательным слушателям рассказал сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД. Привезенный им рабочий унифицированный чемодан вызвал большой интерес у ребят, они с огромным удовольствием разглядывали множество кисточек, специальных порошков, пинцетов, клейких лент и прочих приспособлений, необходимых для раскрытия преступлений. От желающих пройти процедуру дактилоскопии не было отбоя, каждый хотел получить в подарок образец своих отпечатков пальцев.

Встреча с полицейскими продолжилась демонстрацией приглашенным на мероприятие кинологом дрессировки служебной собаки.

Провожая гостей, отдыхающие пообещали общественнику и действующим сотрудникам прилежно учиться в школе, заниматься спортом и всегда соблюдать закон, сообщает пресс-служба МВД по республике.