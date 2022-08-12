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Правоохранители Ингушетии и общественник в летнем лагере рассказали ребятам о буднях полицейских

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В детском оздоровительном лагере «Эрзи» в горной Ингушетии, в рамках всероссийской акции «Каникулы с общественным советом», состоялась встреча правоохранителей и общественника с детьми, на которой ребятам рассказали о специфике несения службы в полиции.

В мероприятии приняли участие член общественного совета при МВД по республике Хусейн Амаков, участковые уполномоченные полиции, сотрудники экспертно-криминалистического центра и кинолог.

Амаков в своем выступлении подчеркнул, что в министерстве внутренних дел по региону работают высококвалифицированные, отважные и грамотные сотрудники, на которых можно и нужно равняться.

Участковые рассказали ребятам о своих рабочих буднях и особенностях работы с правонарушителями. Во время диалога выяснилось, что далеко не все подростки знают, с какого возраста наступает уголовная и административная ответственность.

О том, как собираются улики на месте преступления, маленьким любознательным слушателям рассказал сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД. Привезенный им рабочий унифицированный чемодан вызвал большой интерес у ребят, они с огромным удовольствием разглядывали множество кисточек, специальных порошков, пинцетов, клейких лент и прочих приспособлений, необходимых для раскрытия преступлений. От желающих пройти процедуру дактилоскопии не было отбоя, каждый хотел получить в подарок образец своих отпечатков пальцев.

Встреча с полицейскими продолжилась демонстрацией приглашенным на мероприятие кинологом дрессировки служебной собаки.

Провожая гостей, отдыхающие пообещали общественнику и действующим сотрудникам прилежно учиться в школе, заниматься спортом и всегда соблюдать закон, сообщает пресс-служба МВД по республике.

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