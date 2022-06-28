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Правоохранители Ингушетии изъяли контрафактный алкоголь

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Правоохранители Ингушетии в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили факт реализации в кафе, расположенном возле ФАД «Кавказ» в Назрановском районе, спиртосодержащей продукции, без соответствующих документов.

Всего изъято 59 полулитровых бутылок водки под наименованием «С серебром».

Также участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Сунженский» выявлен факт реализации в одной из торговых точек в сельском поселении Нестеровское Сунженского района поддельного алкоголя. Изъято 5 полулитровых бутылок.

В действиях граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России.

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