Правоохранители Ингушетии изъяли контрафактный алкоголь
Правоохранители Ингушетии в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявили факт реализации в кафе, расположенном возле ФАД «Кавказ» в Назрановском районе, спиртосодержащей продукции, без соответствующих документов.
Всего изъято 59 полулитровых бутылок водки под наименованием «С серебром».
Также участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Сунженский» выявлен факт реализации в одной из торговых точек в сельском поселении Нестеровское Сунженского района поддельного алкоголя. Изъято 5 полулитровых бутылок.
В действиях граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России.