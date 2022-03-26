Правоохранители Ингушетии изъяли суррогатный алкоголь у торговца на обочине дороги
Правоохранители Ингушетии выявили факт незаконной реализации гражданином алкогольной продукции на обочине автодороги «Ачалуки-Плиево», в районе АЗС «Гарант».
Как сообщает пресс-служба МВД по республике, всего изъято 24 полулитровых бутылки водки, под наименованием «С серебром», без соответствующей маркировки.
В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).