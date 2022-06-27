МВД

Правоохранители Ингушетии изъяли у двоих жителей региона «Прегабалин» и марихуану

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На контрольно-заградительном посту «Маяк-11» сотрудники МО МВД России «Малгобекский» остановили автомашину «Лада «Гранта», в которой находились водитель и пассажир.

В ходе проверки в салоне автомобиля обнаружены и изъяты принадлежащие пассажиру 11 блистеров, содержащих сильнодействующее вещество «Прегабалин», общей массой 54,99 грамма, сообщает пресс-служба силового ведомства.

В отношении мужчины составлены административные протоколы, он водворен в специальное помещение для задержанных лиц.

Также сотрудниками управления уголовного розыска министерства внутренних дел по республике и МО МВД России «Сунженский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан в городе Сунже и доставлен в отдел гражданин, у которого обнаружено и изъято 11,14 грамма марихуаны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК России.

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