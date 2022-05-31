Правоохранители Ингушетии изъяли у жителей Узбекистана 97 свертков с героином

В ходе личного досмотра у иностранцев обнаружено и изъято 97 свертков с наркотическим средством «героин», общей массой 38,75 грамма, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России, они задержаны в порядке статей 91-92 УПК и водворены в ИВС.