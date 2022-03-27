Правоохранители Ингушетии призвали молодежь не реагировать на фейки о спецоперации на Украине

Отмечается, что сотрудники центра противодействия экстремизму, инспекторы по делам несовершеннолетних и член совета ветеранов МВД по республике Х. Ганижев по приглашению руководства образовательной организации встретились с учащимися и преподавателями Северо-Кавказского гуманитарного колледжа инноваций имени Гирихана Гагиева, распложенного в городе Сунжа.

В ходе встречи гости рассказали собравшимся, в том числе об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений в сфере экстремизма и терроризма, отметив, что именно студенты чаще всего становится жертвой пропаганды идеологов.

Отдельное внимание было уделено специальной военной операции, осуществляемой ВС России на территории Украины.

Правоохранители проинформировали ребят о причинах, целях и задачах спецоперации, призвали не обращать внимания на различные провокационные сообщения в сети «Интернет», включая заведомо ложные сообщения о событиях, происходящих там. Объяснили, что главной целью распространения фейков является введение в заблуждение молодежи, как части общества наиболее подверженной внешнему влиянию.

Такие встречи необходимы для защиты подрастающего поколения от пагубного влияния человеконенавистнической идеологии, отметили в пресс-службе МВД по региону.