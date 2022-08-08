Контрафакт

Правоохранители Ингушетии в двух торговых точках изъяли контрафактный алкоголь

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Правоохранители Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт реализации в одном из магазинов города Назрани алкогольной продукции без специального разрешения.

Всего изъята 41 полулитровая бутылка спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Также выявлен факт реализации в одном из кафе, расположенных у ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района, алкогольной продукции без соответствующих документов. Изъято 58 полулитровых бутылок.

В действиях лиц, продававших алкоголь, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России.

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