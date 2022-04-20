Правоохранители Ингушетии задержали грузовик с ценной древесиной

Водитель «КамАЗ» пояснил, что владельцем груза является индивидуальный предприниматель, занимающийся вырубкой и вывозом леса на основании договора с Мужичинским лесничеством.

Автомобиль доставлен на площадку ООО «Прогресс». По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по республике.