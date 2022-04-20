Правоохранители Ингушетии задержали грузовик с ценной древесиной
На контрольно-заградительном посту «Ангара 122» в Сунженском районе Ингушетии правоохранители накануне вечером остановили автомашину «КамАЗ-5511». В кузове грузовика находилось примерно 6 м3 бревен, предположительно породы «бук», без соответствующих документов.
Водитель «КамАЗ» пояснил, что владельцем груза является индивидуальный предприниматель, занимающийся вырубкой и вывозом леса на основании договора с Мужичинским лесничеством.
Автомобиль доставлен на площадку ООО «Прогресс». По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по республике.