Правоохранители изъяли у жителя Ингушетии боеприпас
Сотрудники центра противодействия экстремизму МВД совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии на территории домовладения жителя республики обнаружили и изъяли боеприпас промышленного производства.
Сотрудники центра противодействия экстремизму МВД совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии на территории домовладения жителя республики обнаружили и изъяли боеприпас промышленного производства.
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