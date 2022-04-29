МВД

Правоохранители изъяли у жителя Ингушетии боеприпас

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Сотрудники центра противодействия экстремизму МВД совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии на территории домовладения жителя республики обнаружили и изъяли боеприпас промышленного производства.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Мужчина задержан в порядке статей 91-92 УПК и водворен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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