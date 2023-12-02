Оружие

Правоохранители в Ингушетии изъяли незаконно хранившееся оружие и боеприпасы

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В Сунженском районе республики полицейские изъяли незаконно хранившиеся огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы, сообщили «Ингушетии» в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника издания, сотрудники ЦПЭ МВД вместе с коллегами из управления ФСБ по республике при содействие ВОГ министерства внутренних дел России в Ингушетии и силовой поддержке УФСВНГ по Московской области в ходе проведения спецоперации обнаружили более 3 тыс. боеприпасов к ручному огнестрельному оружию, 8 боеприпасов разрывного действия промышленного изготовления, доработанный кустарным способом автомат АК-74 калибра 5.45×39 мм, магазины и детали к нему.

Изъятое принадлежит 33-летнему местному жителю, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

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