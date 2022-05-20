Правоохранителями Ингушетии изъяты героин и «мефедрон»

В действиях гражданина, устроившего тайники, усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (незаконный сбыт наркотических веществ).

Также сотрудники ОМВД России по Назрановскому району остановили на автодороге «Плиево — Средние Ачалуки» автомашину «ВАЗ-2110», у водителя которой в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 0,22 грамма наркотического средства «мефедрон».

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК.