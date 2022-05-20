Наркотики

Правоохранителями Ингушетии изъяты героин и «мефедрон»

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Правоохранители Ингушетии при содействии кинологической службы МВД по региону в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела, обнаружили и изъяли в трех тайниках в городе Магасе героин, общей массой 4 грамма.

В действиях гражданина, устроившего тайники, усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (незаконный сбыт наркотических веществ).

Также сотрудники ОМВД России по Назрановскому району остановили на автодороге «Плиево — Средние Ачалуки» автомашину «ВАЗ-2110», у водителя которой в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 0,22 грамма наркотического средства «мефедрон».

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК.

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