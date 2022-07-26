МВД

Правоохранителями Ингушетии у задержанного при продаже пистолета изъяты сильнодействующие вещества

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Сотрудниками управления уголовного розыска и УГИБДД МВД по Ингушетии совместно с коллегами из регионального УФСБ и СОБР национальной гвардии в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий при сбыте за 30 тыс. рублей пистолета калибра 9 мм, снаряженного семью патронами, задержан с поличным 44-летий местный житель.

По данным экспертно-криминалистического центра МВД, пистолет является огнестрельным оружием, переделанным кустарным способом из травматического пистолета модели «МР-79», а патроны являются штатными боеприпасами для ПМ.

Также в ходе личного досмотра у гражданина также были обнаружены две капсулы «Лирика - 300 мг», а в дальнейшем в ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято 90 флаконов с надписью «Тропикамид», 12 блистеров (по 14 капсул) с надписью «Лирика - 300 мг» и магазин от травматического пистолета с 10 патронами.

Следственным управлением МВД по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК России. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК и водворен в ИВС, сообщает пресс-служба силового ведомства.

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