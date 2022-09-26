Мошенничество

Правоохранителями Ингушетии установлен подозреваемый в мошенничестве житель Кисловодска

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Сотрудники МО МВД России «Сунженский» Ингушетии установлен подозреваемый в мошенничестве житель Кисловодска.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения 15 тыс. рублей гражданином, представившимся сотрудником банка.

Мужчина сознался в совершении данного преступления совместно с неустановленными лицами, он находится в ИВС.

Между тем, жительница Ингушетии на днях потеряла 75 тыс. рублей, поверив дистанционным мошенникам.

В дежурную часть МО МВД России «Малгобекский» обратилась местная жительница с заявлением о том, что 20 сентября ей позвонил неизвестный мужчина, который, представившись сотрудником полиции, сообщил, что в городе Москве, кто-то пытается снять денежные средства с ее сберегательной книжки и связал ее с девушкой, представившейся менеджером банка.

По указанию лживого менеджера заявительница поехала в банк, сняла со своей сберегательной книжки 75 тыс. рублей и через банкомат отправила их на продиктованные ей абонентские номера. Женщине обещали, что через 20 минут к ней приедут инкассаторы и привезут деньги, но этого, как и следовало ожидать, не произошло.

По данному факту проводится проверка.

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