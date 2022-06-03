Предприниматели Ингушетии cмогут воспользоваться льготными антикризисными программами

«На встрече также обсуждены цифровые сервисы для предпринимателей и возможность получения мер поддержки при помощи цифровой платформы МСП. РФ, льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний, варианты расширения доступа к рынкам сбыта. В числе участников старший советник гендиректора корпорации МСП Виталий Машков, заместитель председателя правления МСП Банка Арсан Демельханов, главный советник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Иса Дадагов», — говорится в сообщении.

На встрече также обсудили цифровые сервисы для предпринимателей и возможность получения мер поддержки при помощи цифровой платформы МСП. РФ.

Как заметил Виталий Машков, для предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа сложился ощутимый дефицит банковского предложения.

«Поэтому важно повысить доступность финансирования в республике, особенно учитывая сложившуюся ситуацию. Сегодня действуют сразу три льготных антикризисных программы, которые дают возможность получить кредитные средства для обеспечения устойчивости и дальнейшего развития бизнеса», — сказал он.

По его словам, в стране также действует программа субсидирования от Минэкономразвития. Перечень аккредитованных банков по всем трем программам указан на сайтах ответственных за реализацию организаций.

Отметим, что на кредитование малого и среднего предпринимательства в СКФО будут направлены дополнительные средства в размере свыше 1 млрд рублей благодаря докапитализации дочерней организации — МСП Банка.

До 2025 года этими средствами смогут воспользоваться не менее 750 заемщиков из СКФО. МСП Банк работает в СКФО через 7 центров консультирования предпринимателей и с 2017 по 2021 годы предоставил 32,8 млрд рублей кредитно-гарантийной поддержки субъектам МСП региона.